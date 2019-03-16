“سولكينغ” يحيي حفلا فنيا في المغرب ويغني ” la liberté”

أحيا النجم الجزائري عبد الرؤوف دراجي، المعروف بـ”سولكينغ”، حفلا غنائيا كبيرا، أمس الجمعة، في المغرب.

وعرف الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، أين أدى”سولكينغ” باقة من أجمل أغانيه، والتي عرفت نجاحا كبيرا، على غرار أغنيته الأخيرة “la liberté”.

وتفاعل الجمهور المغاربي الحاظر، بشكل كبير مع “الرابر” الجزائري، والذي عرفت أغانيه نجاحا عالميا.

ونشر الفنان مقطعا من الحفل، على صفحته الرسمة، بتويتر، وعلق على الفيديو “شكر كبير لكل اخوتنا واخواتنا المغاربة، المغربييين والتونسيين، خاصة في كازابلانكا بالمغرب، على هذا الدعم”

وكانت أغنية سولكينغ الأخيرة، “la liberté”، قد وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحها.

أغنية “la liberté”، لـ”سولكينغ”، جاءت بالتشارك مع مجموعة أولاد البهجة، وهي من إنتاج “Hyper Focal & Affranchis Music”.