سولكينغ يدخل قائمة “Top 5” لأكثر الأغاني مشاهدة في فرنسا

دخل النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، المعررف فنيا بـ”سولكينغ”، بقائمة الـ “Top 5″، لأكثر الأغاني مشاهدة في فرنسا بـ2019.

وحصلت أغنية “ZEMËR”، والتي جمعت سولكينغ مع النجمة العالمية “دوروتا دورا”، على المرتبة الخامسة في القائمة.

وعرفت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها في أفريل الماضي، وحصلت على أكثر من 344 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

ليواصل النجم الجزائري تألقة هذه السنة، والتي حصد فيها العديد من الجوائز العالمية، في إنتظار ما يخبأه في جعبته للسنة المقبلة.

ويحيي سولكينغ حاليا، مجموعة من الحفلات الفنية، والتي قادته لمختلف دول العالم، في إنتظار حفله القادم في دبي، يوم 11 ديسمبر المقبل.