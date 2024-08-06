سولكينغ يدعم إيمان خليف ويهديها هذه الأغنية

عبر النجم الجزائري العالمي عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بسولكينغ، عن دعمه الكامل للبطلة الجزائرية إيمان خليف، بعد الحملة الشرسة التي تتعرض لها في أولمبياد باريس.

وقال سولكينغ من على خشبة المسرح في حفله الأخير وأمام آلاف الجماهير: “أنتهز الفرصة وأنا وسط هذا الجمهور الكبير والرائع لأعبر عن تشجيعي ودعمي للبطلة إيمان خليف”.

وأهدى سولكينغ للبطلة الجزائرية المقبلة على نصف نهائي كبير سهرة اليوم، أغنيته الشهيرة “guérilla” قائلا: “أعرف كيف سأشجعك”.

وتواجه البطلة الجزائرية، حملة شرسة من الإعلام الغربي، الذي حاول التشويش عليها، من خلال التشكيك في جنسها.

وستواجه إيمان خليف، سهرة اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 21:30، بحلبة ملعب “رولان غاروس” بفرنسا، التايلاندية شوانافينغ، في نصف النهائي.

وكانت البطلة الجزائرية، قد تجاوزت في ربع النهائي، المجرية انا لوكا هاموري بنتيجة “5-0″، وضمنت على الأقل ميدالية برونزية للجزائر.