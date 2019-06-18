“سولكينغ” يشارك في مهرجان “بياف” في لبنان

قدمت إدارة مهرجان “بياف”، في لبنان، في نسختها العاشرة، دعوة للمغني الجزائري الشاب، عبد الرؤوف دارجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، للمشاركة بهذه الدورة.

وستكون هذه الدّورة استثنائيّة، على يومين متتاليين، في 11 و12 من شهر جويلية القادم، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وسيتم خلال هذه الدورة، تكريم ما لا يقلّ عن 20 مكرمًا، بالإضافة إلى “سولكينغ”، ومنح 60 منحة جامعيّة.

ويشارك الرابر الجزائري العالمي “سولكينغ”، في اليوم الثاني من المهرجان، حسب ما أعلن عنه بصفحته على تويتر.

ومهرجان “بياف”، هو حدث سنوي يقام في بيروت، تكرم فيه شخصيات مرموقة، من مختلف مجالات.