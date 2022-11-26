سولكينغ يشارك في مونديال قطر

يحيي النجم الجزائري العالمي “سولكنيغ”، مساء اليوم السبت، حفلا فنيا في الدوحة بقطر، ضمن النشاطات الترفيهية المرافقة للمونديال.

وسيكون جمهور كأس العالم بقطر والذي إنطلق منذ أسبوع، على موعد سهرة اليوم، للاستمتاع بأغاني النجم الجزائري.

ويشارك العديد من النجوم عبر العالم في إحياء حفلات بالتزامن مع المونديال بقطر، ومنهم النجم الكولومبي مالوما والفنانة اللبنانية ميريام فارس وغيرهم والذين أحيوا قبل أيام حفل منطقة المشجعين.

للإشارة، فاز النجم الجزائري العالمي سولكينغ، قبل أسبوع، بجائزة NRJ Music Awards لسنة 2022، بأغنيته Sauvemente والتي حققت نجاحا كبيرا.

وكان سولكينغ قد دعا جمهوه للتصويت له للفوز بهذه الجائزة. قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بها في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم سهرة الجمعة.

ووجه النجم الجزائري كلمة لجمهوره بعد الفوز بالجائزة، نشرت في مقطع فيديو على الحساب الرسمي لمنظمي الجائزة على تويتر.

وقال سولكينغ: “لقد فزنا بالجائزة.. هذ لا يصدق، أريد أن أشكر كل جمهوري الذي قام بالتصويت لي، تقبلوا تحياتي”.