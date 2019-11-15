سولكينغ يشترط تتويج الخضر بهذا اللقب لطرح “الديو” الجديد

الرياضة
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سولكينغ يشترط تتويج الخضر بهذا اللقب لطرح “الديو” الجديد
بقلم كريم.تيغرمت

ربط المغني العالمي “سولكينغ”، موعد طرح أغنيته الجديدة، المتمثلة في “ديو” مع أمير الراي، بتتويج المنتخب الوطني، بأغلى لقب.

وفي رده على سؤال لأحد معجبيه، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بخصوص موعد طرحه للديو الذي جمعه بأمير الراي، الشاب مامي.

ردّ صاحب رائعة “لاليبارتي”، على هذا السؤال قائلا: “في حال تتويجنا بكأس العالم سأطرح الأغنية”.

وتزامنت هذه الخرجة من المغني الجزائري “سولكينغ”، مع الفوز العريض للخضر، على حساب منتخب زامبيا، بنتيجة 5-0.

يذكر أن “سولكينغ”، يعد من أحد متتبعي، ومناصري المنتخب الوطني، وسبق له متابعتهم من ملعب “ليل”، خلال ودية كولومبيا.


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