سولكينغ يشوق جمهوره لجديده الفني بصورة من السجن!

كشف النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، عن جديده الفني، عبر صفحته الرسمية بانستغرام.

ونشر النجم صورة له من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة، يظهر فيها ببدلة السجناء وهو مكبل اليدين، وبرفقة شرطي.

والأغنية الجديدة لسولكينغ، هي ضمن ألبومه للسنة المقبلة، والذي أعلن عن صدوره قريبا، وينتظره الجمهور بفارغ الصبر.

وستشارك في بطولة الفيديو كليب الجديد للنجم الجزائري، الشقراء التي ظهرت معه سابقا في أغنية “ميلانو”، والتي عرفت نجاحا كبيرا.

للتذكير، عرفت الأغاني الأخيرة التي طرحها النجم العالمي “سولكينع” نجاحا عالميا، وحصدت مئات الملايين من المشاهدات على موقع “اليوتيوب”، على غرار “DALIDA” والتي فاقت الـ200 مليون مشاهدة.