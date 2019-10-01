سولكينغ يشوق جمهوره وينشر صورة مع شقراء كليبه الشهير “ميلانو”
نشر الفنان الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، صورة جديدة على صفحته بالإنستغرام، جمعته مع بطلة كليبه الشهير “ميلانو”.
وشوق الرابر الجزائري العالمي جمهوره لجديده الفني من خلال المنشور، والذي سيجمعه مع بطلة كليب أغنية “ميلانو”.
وعرفت أغنية “ميلانو” لسولكينغ، نجاحا كبيرا، وحصلت على أكثر من 187 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.
للتذكير، عرفت الأغاني الأخيرة التي طرحها النجم العالمي “سولكينع” نجاحا عالميا، وحصدت مئات الملايين من المشاهدات على موقع “اليوتيوب”، على غرار “DALIDA” والتي فاقت الـ200 مليون مشاهدة.
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