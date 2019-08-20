سولكينغ يصل الجزائر ويُطلق تطبيق على “أوريدو” لحضور الحفل مجانا   

وصل المغني العالمي سولكينغ، إلى الجزائر فجر اليوم الثلاثاء، للإستعداد والتحضير لحفلته الأولى في الجزائر.

وسيكون أول لقاء بين سولكينغ وجمهوره في الجزائر، سهرة الخميس بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب 20 أوت بالعاصمة .

تحدث سولكينغ في فيديو بثه على حسابه الخاص بالإنستغرام مباشرة بعد وصوله إلى الجزائر تحدث فيه على التطبيق الجديد والخاص به مع شركة “أوريدو”.

وقال أن على محبيه تحميل تطبيق “hashta soolking ooredoo ليتمكنوا من الحصول على تذكرة مجانية وحضور الحفل بالإضافة إلى مفاجآت أخرى قال أنه سيعلن عليها في وقتها.

كما وضع “سولكينغ” ستوري على انستغرام في السيارة مع فرقته وقال انه سعيد جدا وهو يتحدث عن عودته إلى الجزائر وقال أنهم يأكلون الشواء في إحدى مطاعم العاصمة .