سولكينغ يطلق أغنية “Lela” ويبهر عشاقه بصور الجزائر من السماء

أطلق الفنان العالمي عبد الرؤوف دراجي والمعروف بـ “سولكينغ” أغنيتة الأكثر إنتظارا لدى الجمهور ” Lela”. في ديو غنائي مع الجزائري المغترب Rim’k عبر موقع اليوتيوب ومختلف منصات تحميل الأغاني .

بعدسة سولكينغ المخرج والفنان وخلال 3 دقائق فقط تمكن من خلال فيديو كليب “Lela “، أن يبرز الجمال والجانب السياحي لبلاده ويبهر عشاق فنه للإستمتاع بصور الجزائر من السماء .

مشاهد الفيديو كليب صُوّرت بالجزائر العاصمة وضواحيها والأماكن العتيقة على غرار متحف باردو وقصر حصن 23، حديقة التجارب الحامة و ملعب بولوغين بحضور جماهيري قوي

وكان إبن اسطاوالي سباقا في التعريف والترويج بمختلف الثقافات التي تزخر بها الجزائر لإبرازها لدى شعوب العالم، حيث عرف من خلالها باللباس التقليدي لمختلف ربوع الوطن.

وكرّم سولكينغ عمالقة الفن الجزائري على طريقته الخاصة كالراحل دحمان الحراشي من خلال أغنية “البهجة “. ومحبوب الجماهير عثمان عريوات في صورة جدارية فنية بالأحياء الشعبية، التي اعتبرها الجمهور لفتة جميلة من فنان الجيل الحالي

أغنية Lela كانت بمثابة العودة القوية للفنان الجزائري المغترب عبد الكريم براهمي والمعروف بـ Rim’k الذي اشتهر بفرقة 113. حيث تمكن سولكينغ أن يعيده للواجهة بعد غياب طويل .

الأغنية تعد سينغل لألبوم سولكينغ القادم والثالث في مسيرته الذي سيصدر العام المقبل ومع صاحب أغنية Tonton du bled. برز الثنائي الجزائري بسحر أصواتهم على أنغام مختلف الطبوع الموسيقية كالراب ،الراي والقرقابو .

للإشارة فإن سولكينغ نزل الأغنية عبر موقعه الرسمي على اليوتيوب. بعد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم قطر 2022. والتي اعتبرها الجمهور الجزائري فرحة فرحتين. خاصة أن أغنية ” Lela “لها جانب من الطابع الحماسي والروح الشبابي في الملاعب.

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