سولكينغ يطلق أغنيته الجديدة مع اللاتيني Ozuna

أصدر الفنان العالمي ،عبد الرؤوف دراجي، المعروف بـ سولكينغ، أول أغنية لسنة 2021 بنكهة دولية تحمل عنوان”AQUI ” جمعته مع الفنان البورتوريكو Ozuna.

ويواصل سولكينغ إبداعاته ليكتسح العالم اللاتيني، هذه المرة على أنغام” الريغيتون” الذي قام بتوزيعها صانع الإيقاعات الألماني AriBeatz .

وبعد أسبوع من التشويق نزلت الأغنية على موقع اليوتوب الرسمي لسولكينغ اليوم ، وعلى مختلف منصات تحميل الموسيقى.

وأبهر سولكينغ جمهوره بفيديو كليب عالمي وفي جو احتفالي على أنغام اللاتينو ، محاطين بالإنتاج الدافئ لـ AriBeatz على خطى “ديسباسيتو ” الشهيرة.

للإشارة فإن الفنان اللاتيني Ozuna إشتهر بأغنية” Taki Taki” التي حققت نسبة مشاهدة خيالية تتعدى 2 مليار مشاهدة وتعامل مع نجوم العالم على غرار selena gomez ، Cardi B و Akon.

ومن المتوقع أن يحقق هذا التعاون الدولي أرقاما مذهلة بين سولكينغ “الأكثر إستماعا على اليوتوب بأزيد من ملياري مشاهدة” و Ozuna الأكثر تدفقًا في تاريخ Spotify بأكثر من 15 مليار تدفق.

يذكر أن “ابن سطاوالي” استطاع ان يستقطب أكبر عدد من الجمهور عبر مختلف أنحاء العالم، بداية من أوروبا عابرا دول البلقان ليكتسح اليوم دول أمريكا اللاتينية .