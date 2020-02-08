سولكينغ يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد ويعلن عن مفاجأة

أطلق النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بسولكينغ، أولى أغنيات ألبومه الجديد، عبر قناته على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

وتحمل الأغنية إسم “meleğim”، وتم تصوير الفيديو كليب في تركيا، والذي تضمنت لقطات منه زيارة سولكينغ للشاف التركي الشهير “بوراك”.

وجمعت الأغنية، سولكينغ،مع الرابر العالمي المتألق “dadju”.

وحطمت الأغنية الجديدة لسولكينغ أولى أرقامها القياسية، وحصلت على أكثر من مليوني مشاهدة بعد ساعات من طرحها على اليوتيوب.

كما أعلن سولكينغ عن مفاجأة كبيرة لجمهوره، عبر صفحته على انستغرام، بكشفه عن موعد إطلاق ألبومه الجديد والذي يضم 20 أغنية، وذلك يوم 20 مارس القادم.