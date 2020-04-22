سولكينغ يطلق حملة تبرع للجزائر ونجوم الفن والرياضة ينضمون

أطلق كل من المغني العالمي سولكينغ وألجيرينو وفيانسو حملة تبرعات لصالح الجزائر لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

ونشر سولكينغ فيديو على حسابه الرسمي على انستغرام، فيديو يؤكد من خلاله أنه قرر رفقة فيانسو وألجيرينو إطلاق مبادرة جمع التبرعات.

وشرح سولكينغ من خلال الفيديو سبب إطلاق الحملة، حيث أكد أن الجزائر تمر بفترة صعبة جدا بسبب تفشي فيروس كورونا، وحملة التبرعات من اجل المساعدة عل تخطي هذه الأزمة.

كما أكد ذات المتحدث ان الأموال التي ستجمع ستذهب كلها إلى الجمعيات الخيرية، وستوزع ايضا على كل ربوع الوطن لتمس أكبر شريحة من الأشخاص المعوزين.

ودعا النجم العالمي كل المعنيين والفنانين والرياضيين للانضمام إلى هذه الحملة، وقد انضم لاعب الخضر رياض محرز بحيث أكد سولكينغ ذلك من خلال منشور عبر انستغرام.