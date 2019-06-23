“سولكينغ” يعتذر من الشعب المغربي بعد حفله في إسبانيا

قدم، المغني الجزائري، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، اعتذاره، للشعب المغربي، بعدما تعرض لحملة انتقادات كبيرة من طرفهم.

وكان “سولكينغ”، قد رفع علم الصحراء الغربية، في حفله الأخير بإسبانيا، مما أثار غضب المغربيين.

لذلك، قام الفنان الجزائري، بتوضيح سوء التفاهم، مع جمهوره المغربي، عبر خاصية الستوري، في حسابه الرسمي على الانستغرام.

وكتب سولكينغ: “أولا وقبل كل شيئ أريد الاعتذار من كل المغاربة مرة أخرى والتوضيح، أنا لم أكن أعلم أن الصحراء لها علم، وكنت أضن أنه علم فلسطين لأني تعودت على رفعة أيضا في حفلاتي”.

وتابع النجم الجزائري : “لست مجنون لكي أرفع علما لإثارة ضجة بيني وبين أخوتي الذين رحبوا بي أكثر من مرة في بلدهم”.

وختم الرابر الجزائري: “سوف أبقى أمثل الجزائر والمغرب وتونس، من كل قلبي، ولا تستمعو لأصحاب الفتنة، رفعت علم المغرب والجزائر وتونس بيدي في كل أنحاء العالم، ولن أتوقف أبدا “.

وكان المغني الجزائري، قد أثار غضب الجمهور المغربي، بعد حملة لعلم الصحراء الغربية، والذين إعتبروا أنه خان حبهم له، وأهان بلدهم برفعه لعلم الصحراء الغربية.