“سولكينغ” يعتذر من الشعب المغربي بعد حفله في إسبانيا

J’insiste à faire partager ce nouveau message car cela m’affecte profondément. Moi qui ne suis pas au courant qu’il existe d’autres drapeaux que ceux avec lesquels on a été nourri durant notre jeunesse . je me retrouve dans cette situation tellement triste avec ce jugement à mon égard alors que mon vécu mon parcours et mes paroles parle pour moi . je veux que tout le monde comprenne que ma seul politique c’est la musique rien d’autres. je respecte tout le monde avec ou sans succès je ne rentre ni de près ni de loin dans la politique j’espère sincèrement que les plus intelligents feront comprendre au incultes ce que veut signifier ce message si profond . 🇲🇦🇩🇿🇹🇳 . nous sommes tous ensemble et tous frères. ne nous laissons pas diviser! voilà l’astuce du diable