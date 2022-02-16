سولكينغ يعلن إصابته بكورونا

اعلن المغني عبد الرؤوف درّاجي والمعروف فنيا بـ “سولكينغ” اليوم عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته على الانستغرام.

ونشر سولكينغ عبر حسابه على الانستغرام نتائج فحص كورونا والتي ظهرت إيجابية .حيث سيدخل في فترة علاج وحجر صحي لمدة.

ووعد سولكينغ جمهوره ومحبيه انه وبعد شفاءه من فيروس كورونا سيقوم بجولة غنائية. وكتب ” أعدكم بعد شفائي سأقوم بجولة عنائية.”

ونتمى الشفاء العالج للمغني سولكينغ من هذا الفيروس والعودة السريعة لجمهوره.

وبهذا الغى سولكينع جولة غنائية بأمريكا أين كان من المفروض ان ينشط حفلا غنائيا اليوم بلوس أنجلس. ويوم 19 بمدينة نيويورك وأيضا يوم 20 من شهر فيفري بمدينة واشنطن.

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يستعد النجم الجزائري “سولكينغ”، للقيام بجولة فنية في أمريكا الشمالية شهر فيفري القادم.

وسيكون محبو النجم الجزائري، على موعد مع مجموعة من الحفلات الضخمة في كل من مونتريال في 13 فيفري. ولوس انجلوس 16 فيفري. ونيويورك 19 فيفري وواشنطن يوم 20 فيفري.

هذا وحقق “سولكينغ”، نجاحا كبيرا وذاع صيته في كل أنحاء العالم، حيث أبدع في ألبوماته الأخيرة والتي حصدت مشاهدات بالملايين.

https://www.instagram.com/p/CXy2P0ssyyY/

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أثار المغني الجزائري العالمي “سولكينغ”، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تهنئة لمتابعيه بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وكتب الفنان على ستوري حسابه بانستغرام: “لكل المسيحيين الذين يتابعونني، رأس سنة ميلادية سعيدة”.

ليعود بعدها ويكتب: “الائمة تاع انستغرام سكتونا مادابيكم”. ويبدو أن الفنان قد تلقى انتقادات عديدة على التهنئة التي نشرها، مما دفعه إلى الرد على متابعيه بهذه العبارة.

كما شارك سولكينغ أحد رسائل متابعيه والذي كتب فيها: “احترام الديانات مليح بصح الاحتفال بيه حرام هاذي واضحة. بصح معايدتهم معلابالناش اذا حرام ولا حلال ولكن نظن عادي لانك لم تشاركهم الفعل. النتيجة واحد معندو الحق يفتي من غير الائمة”.

وعلق الفنان على هذه الرسالة بالقول: “لازم نتعلمو احترام الغير بربي إن شاء الله”.

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