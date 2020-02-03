سولكينغ يعلن موعد إطلاق أغنيته المنتظرة “meleğim”

كشف النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي والمعروف فنيا بإسم “سولكينغ”، عن موعد إطلاق أغنيته المنتظرة “meleğim”.

ونشر سولكينغ، مقطعا من فيديو كليب أغنيته الجديدة، على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي، معلنا أنه سيتم طرحها يوم 7 فيفري الجاري.

وستجمع الأغنية الجديدة، سولكينغ مع الرابر العالمي المتألق “dadju”، وتم تصوير الفيديو كليب في تركيا.

وتدخل الأغنية ضمن الألبوم القادم لسولكينغ لسنة 2020، والذي يحمل مفاجآت عديدة، عل غرار الديو المنتظر الذي يجمع سولكينغ مع النجم الجزائري “الشاب مامي”.