سولكينغ يعود بالجديد.. أغنية “BYE-BYE” قريبا

كشف النجم الجزائري العالمي “سولكينغ“، عن إطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، في ديو غنائي جديد سيجمعه هذه المرة مع المغني “tayc”

ونشر الفنان مقطعا من الأغنية، والتي تحمل عنوان “bye bye” على صفحته بأنستغرام، معلنا إن إطلاقها سيكون يوم 10 سبتمبر الجاري على الساعة السابعة مساء.

ولا يزال النجم الجزائري الشاب “سولكينغ” يحصد النجاحات عبر ألبوماته وأغانيه التي حصدت مئات الملايين من المشاهدات على اليوتيوب.

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