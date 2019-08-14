سولكينغ يفاجئ جمهوره.. عملية بيع جديدة لتذاكر حفل 22 أوت

أعلن مغني الراب “سولكينغ” عن مفاجأة جديدة لمحبيه الذين لم يسعفهم الحظ لاقتناء تذاكر لحضور حفله المقرر نهاية الأسبوع المقبل.

وقال “سولكينغ” عبر صفحته على “فايسبوك” إنه تقرر بيع دفعة جديدة من تذاكر حفله المقرر يوم 22 أوت المقبل.

وأضاف نفس المصدر أن الدفعة الجديدة من التذاكر سيجري بيعها غدا على مستوى مقرات ديوان حقوق التأليف في خمس ولايات.

وبإمكان جمهور “سولكينغ” ومتابعيه اقتناء تذاكر لحضور حفله من مقرات ديوان “أوندا” في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة وبجاية وعنابة.

وكان الكثير من متابعي صاحب رائعة “لاليبارتي” لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر لحضور حفله، بعد نفادها من نقاط البيع.