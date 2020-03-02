سولكينغ يفاجئ جمهوره ويعلن إطلاق الديو الغنائي مع الشاب مامي
كشف النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بسولكينغ، عن موعد طرح الديو الغنائي مع نجم الراي الجزائري “الشاب مامي”.
وكتب سولكينغ على صفحته بانستغرام: ” أغنية Ca fait des années مع الشاب مامي والتي تندرج ضمن ألبومي الجديد، سيتم طرحها عبر يوتيوب يوم 19 مارس الجاري على الساعة الثامنة مساء”.
وينتظر جمهور النجمين الجزائريين، هذه الأغنية بفارغ الصبر منذ الإعلان عنها، ويتوقع أن تعرف الأغنيىة نجاحا كبيرا.
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