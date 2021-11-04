سولكينغ يكشف كواليس اغنية لالا و الـ duo مع المصري محمد رمضان  

كشف المغني العالمي عبد الرؤوف دراجي والمعروف بـ “سولكينغ soolking ” حصريا للنهار عن بعض كواليس ألبومه الجديد “لالا” التي سيصدر سنة 2022.

وفي حوار خص به النهار كشف سولكينغ انه متواجد بالجزائر من اجل تصوير فيديو كليب جديد بالمتاحف الجميلة بالعاصمة مؤكدا انه أدى عدة اغاني ولم يعمل له كليب في الجزائر ولكن هناك إحساس ألهمني بالقيام بكليب في الجزائر والاغنية أحسس برائحة البلاد فيها.

واضاف المغني العالمي أن هذه الأغنية يشاركه فيها الفرنكو جزائري الرابور العالمي “ريمكا” والذي منذ مدة طويلة ونحن على إتصال حتى الان إتفقا على أغنية ” لالا”. وهي مزيج بين سولكينغ والراي وكذا الراب بالإضافة إلى ستيل الملاعب القرقابو. وواصل سولكينغ ان أول عملية تصوير لكليب لالا جرت في متحف باردو المتواجد مقره بالجزائر العاصمة. اين سيشارك إلى جانب سولكينغ وريمكا عارضة الأزياء ميلسا علوي.

وارجع سولكينغ سبب إختيار الجزائر لتصويره كلبه الجديد إلا تنوع الثقافات والطبوع وكذا المعالم التاريخية وكان يجب ان نروج لهم بشكل افضل وأحسن للعالم.

أما بخصوص العمل الثنائي الذي جمعه مع الممثل المصري النمبر وان محمد رمضان قال سولكينغ أن هذا الاخير إتصل به من أجل عمل ثنائي معه. أين إعتذر دراجي في الاول بحكم إرتباطه بأعمال أخرى ولكن بمجرد الإنتهاء قام بالإتصال بمحمد رمضان وأسمعه مقطع موسيقي أعجب به كثيرا محمد رمضان.

وتابع سولكينغ انه إتفق مع الممثل والمغني محمد رمضان على هذا العمل الذي سيصدر في ألبوم النمبر وان خلال سنة 2022 .وكشف سولكينغ ان الممثل المصري محمد رمضان يحب الجزائر كثيرا كما انه إنسان طيب.