“سولكينغ” يلغي حفلته اليوم في جربة بتونس ويحضر لجولة بكوسوفو

بعد نجاح جولته الفنية التي قادته إلى عدة مدن تونسية، ألغى مغني الراب الجزائري “سولكينغ” الحفل الأخير الذي كان مبرمجا اليوم بمدينة جربة.

ويأتي إلغاء حفل اليوم في مدينة جربة التونسية، بسبب وفاة الرئيس التونسي باجي قايد البسبسي عن عمر ناهز الـ92 سنة.

ومن المنتظر أن ينطلق الفنان الجزائري عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ”سولكينغ” بجولة إلى الكوسوفو.

وسيكون أول حفل له يوم 29 من جويلية الجاري، بمدينة سلاتين، بينما يحيي حفلا ثانيا يوم 31 من نفس الشهر بمدينة جيلان.

و بعد فترة راحة، يعود صاحب الأسطوانة الذهبية لسنة 2019 إلى المسرح ليحي حفلا آخر يوم 3 أوت بمدينة فيريساتش، وينهي سولكينغ جولته في الكوسوفو يوم ا اوت بمدينة بريشتاين.

ليكون الفنان الجزائري، أول مغني عربي يقوم بجولة في بلاد الكوسوفو و هذا نظرا للنجاح الكبير والانتشار العالمي الذي يتمتع به “سولكينغ”

قبل إحياء أول حفل له في الجزائر يوم 29 أوت القادم بملعب 20 أوت بالعاصمة الجزائر.