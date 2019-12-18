سولكينغ يواصل إبداعه ويعود بأغنية جديدة في ديو مع فنان عالمي

شوق الرابر الجزائري العالمي، سولكينغ، جمهوره، بنشره لمقطع فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، يكشف فيه عن جديده الفني.

وظهر سولكينغ في مقطع الفيديو مع المغني العالمي “MERO”، وهما يؤديان أغنية جديدة.

وكشف سولكينغ، أن الأغنية هي من ألبومه الجديد للسنة المقبلة 2020.

وينتظر جمهور النجم الجزائري بفارغ الصبر، ألبومه الجديد، خصوصا بعد نجاح أعماله للسنة الجارية.

وحصد سولكينغ العديد من الجوائز العالمية هذه السنة، في إنتظار ما يخبأه في جعبته للسنة المقبلة.

وعرفت أغاني سولكينغ التي طرحها في 2019 نجاحا باهرا، على غرار أغنية “Zemer” مع النجمة العالمية “دوروتا دورا”، والتي حصلت على أكثر من 351 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

بالإضافة إلى أغنية “la liberté”، والتي أهداها سولكينغ للحراك الشعبي بالجزائر، وحصلت هي الأخرى على أكثر من 180 مليون مشاهدة.