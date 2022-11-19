سولكينغ يواصل التألق ويفوز بجائزة عالمية جديدة

فاز النجم الجزائري العالمي سولكينغ، بجائزة NRJ Music Awards لسنة 2022، بأغنيته Sauvemente والتي حققت نجاحا كبيرا.

وكان سولكينغ قد دعا جمهوه للتصويت له للفوز بهذه الجائزة. قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بها في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم سهرة الجمعة.

ووجه النجم الجزائري كلمة لجمهوره بعد الفوز بالجائزة، نشرت في مقطع فيديو على الحساب الرسمي لمنظمي الجائزة على تويتر.

وقال سولكينغ: “لقد فزنا بالجائزة.. هذ لا يصدق، أريد أن أشكر كل جمهوري الذي قام بالتصويت لي، تقبلوا تحياتي”.