سولكينغ يُتوج بالأسطوانة الماسية بعد النجاح الباهر لأغنيته “Guérilla”

توج النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف فنيا بإسم “سولكينغ”، بالإسطوانة الماسية، بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنيته الشهيرة “Guérilla”.

وأعلنت شركة “Snep Musique” الفرنسية، عن هذا التتويج الذي حققته أغنية “Guérilla”، وذلك لتحميلها لأزيد من 50 مليون عبر تطبيقات تحميل الموسيقى.

ويعد “سولكينغ”، أول فنان جزائري يتحصل على هذا اللقب.

يذكر أن أغنية “Guérilla”، تعد الأشهر في مسيرة سولكينغ الفنية، وحققت نجاحا كبيرا لتصل لأزيد من 250 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، وتعد أول “سينغل” من ألبومه الأول “Fruit du démon”.