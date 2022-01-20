سولكينغ يُحيي مجموعة حفلات بكندا وأمريكا

يستعد النجم الجزائري “سولكينغ”، للقيام بجولة فنية في أمريكا الشمالية شهر فيفري القادم.

وسيكون محبو النجم الجزائري، على موعد مع مجموعة من الحفلات الضخمة في كل من مونتريال في 13 فيفري. ولوس انجلوس 16 فيفري. ونيويورك 19 فيفري وواشنطن يوم 20 فيفري.

هذا وحقق “سولكينغ”، نجاحا كبيرا وذاع صيته في كل أنحاء العالم، حيث أبدع في ألبوماته الأخيرة والتي حصدت مشاهدات بالملايين.

https://www.instagram.com/p/CXy2P0ssyyY/

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أثار المغني الجزائري العالمي “سولكينغ”، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تهنئة لمتابعيه بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وكتب الفنان على ستوري حسابه بانستغرام: “لكل المسيحيين الذين يتابعونني، رأس سنة ميلادية سعيدة”.

ليعود بعدها ويكتب: “الائمة تاع انستغرام سكتونا مادابيكم”. ويبدو أن الفنان قد تلقى انتقادات عديدة على التهنئة التي نشرها، مما دفعه إلى الرد على متابعيه بهذه العبارة.

كما شارك سولكينغ أحد رسائل متابعيه والذي كتب فيها: “احترام الديانات مليح بصح الاحتفال بيه حرام هاذي واضحة. بصح معايدتهم معلابالناش اذا حرام ولا حلال ولكن نظن عادي لانك لم تشاركهم الفعل. النتيجة واحد معندو الحق يفتي من غير الائمة”.

وعلق الفنان على هذه الرسالة بالقول: “لازم نتعلمو احترام الغير بربي إن شاء الله”.

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