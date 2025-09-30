سونارم تُصدّر 600 ألف متر مكعب من مادة الرخام إلى مصر

إستقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونارم، بلقاسم سلطاني، محمد علي العزالي من جمهورية مصر الشقيقة، وذلك في إطار متابعة مخرجات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025.

وحسب بيان للمجمع، خُصص الاجتماع لمناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة خلال المعرض. والمتعلقة بتصدير 600 ألف متر مكعب من مادة الرخام على المديين القريب والمتوسط. بالإضافة إلى مادة كاربونات الكالسيوم.

وأكد سلطاني أن شعبة الرخام تحتل مكانة محورية في الاستراتيجية التنموية للمجمع. بالنظر إلى إمكاناتها الكبيرة من الناحيتين الإنتاجية والاقتصادية.

كما أوضح أن سونارم تعمل على إعادة هيكلة وحداتها وتطوير قدراتها، بما يسمح بالاستغلال الأمثل للرخام الجزائري المعروف بجودته العالية. وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية بأسعار تنافسية.

وأعرب عن استعداد المجمع للتعاون المشترك بما من شأنه ترقية المنتوج الجزائري أكثر على الصعيد الدولي. مع تزويد الشريك المصري بمختلف الأنواع المطلوبة عالمياً. على غرار الأحمر الكريستالي، الأسود، والأبيض.

ومن جانبه، عبّر العزالي عن اهتمامه الكبير بالمنتوج الجزائري، مبيّناً أنه يحوز على طلبات من عدة أسواق على غرار مصر، العراق، سوريا، إندونيسيا وماليزيا وغيرها.

كما أشار إلى أن إمكانية حصوله على وكالة لتسويق الرخام مع توفير أسعار تنافسية. بالإضافة إلى الجانب اللوجيستي المرن، سيسمح بفتح أسواق جديدة للمجمع في عدة بلدان. لايوجد بها المنتج الجزائري. والتعريف أكثر بمميزات هذا المنتوج من حيث النوعية والجودة والتنافسية.

واتفق الطرفان على برمجة زيارات ميدانية يقوم بها العزالي إلى مختلف المحاجر الوطنية للاطلاع على قدراتها الإنتاجية عن قرب.

وجاء هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون الجزائري - المصري وترسيخ مبادئ التكامل الاقتصادي الإفريقي. بما يساهم في فتح آفاق جديدة للرخام الجزائري على المستوى الإفريقي والدولي.