سونارم يبحث التعاون مع مراكز البحث والجامعات الجزائرية في النشاط المنجمي

استقبل الرئيس المدير العام بلقاسم سلطاني، اليوم وفدا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتقدمه محمد بوهيشة، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بحضور إطارات من الجانبين.

وخُصّص هذا اللقاء لبحث سبل وآليات التعاون المشترك بين مجمع سونارم ومراكز البحث والجامعات الجزائرية، قصد إشراك البحث العلمي في تطوير النشاطات المنجمية للمجمع.

وتثمين المواد المعدنية بما يرفع من قيمتها المضافة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المحلية.

وخلال اللقاء تناقش الطرفان حول آليات إشراك المؤسسات البحثية في تجسيد المخططات الناتجة عن هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، والعمل على تثمين المواد المنجمية مثل الفوسفات، الحديد، الزنك، الرصاص، كربونات الكالسيوم وغيرها، من أجل رفع قيمتها السوقية، إضافة إلى المرافقة العلمية للمشاريع الكبرى للمجمع بما يعزز مردوديتها.

كما تطرق الطرفان إلى سبل إثراء مواضيع البحث وإشكالياته العلمية في التخصص المنجمي من خلال العمل على إدراج انشغالات الميدان ضمن برامج البحوث الجامعية. كما جرى النقاش حول المشروع الاستراتيجي الخاص بإنتاج بطاريات الليثيوم (LFP).

هذا يعمل مجمع سونارم على تجسيد إنتاج بطاريات الليثيوم (LFP) بالشراكة مع البروفيسور كريم زغيب. حيث يلتزم بتوفير المواد المنجمية التي تدخل في تركيبتها. وفي هذا الصدد تباحث الطرفان سبل مساهمة مراكز البحث في المساهمة في هذا المشروع الواعد.

بالإضافة إلى سبل الاستغلال الأمثل للمخلفات المعدنية الناتجة عن استغلال المجمع لبعض المواد المنجمية مثل البنتونيت والبوزولان، وذلك عبر بحوث تطبيقية لدراسة إمكانية إدماجها في المجالات الممكنة لإنتاج مواد متعددة مثل مواد البناء وغيرها.

وتم في اللقاء ذاته مناقشة إتفاقيات التعاون والدراسات التطبيقية بين المراكز البحثية وسونارم، على غرار الاتفاقية المبرمة بين مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية CRTI وفرع “فيرال” المكلف بمشروع غار جبيلات، إضافة إلى أمكانية توسيع التعاون إلى مشاريع مع الفروع الأخرى.

أما في مجال التكوين، فقد أكد الطرفان على إمكانية استحداث عروض تكوين توائم احتياجات فروع المجمع وتضمن تشغيل الخريجين مباشرة بعد تخرجهم.

كما طُرحت خلال اللقاء مقترحات تخص تهيئة بيئة تجريبية للباحثين لتجسيد نتائج أبحاثهم على أرض الواقع.

واكد الطرفان على ضرورة الانفتاح على الكفاءات الجزائرية بالخارج، مثل البروفيسور كمـال يوسف تومـي في مجال التكنولوجيا والإعلام الآلي، والبروفيسور زغيب في مجال الطاقات النظيفة والبطاريات، لما له من أهمية للمرافقة الفعالة والتحديث العلمي بناءا على الخبرات التي يمتلكها هؤلاء العلماء.

وفي الشق العملي ناقش الطرفان فكرة العمل على تطوير الخارطة الجيولوجية الوطنية للموارد المنجمية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية (ANAM) ووكالة (ASGA) لما لها من أهمية في وضع الخطط المستقبلية للاستغلال الأمثل للموارد المنجمية في بلادنا.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين وتحديد آليات التعاون بينهما.