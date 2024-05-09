سوناريم.. إطلاق مشروع للإستكشاف عبر 35 ولاية لتحيين الخارطة المنجمية

قال المدير العام لمجمع سوناريم صخر حرامي، أنه وتطبيقا لخطة العمل المنتهجة من طرف مجمع سوناريم ستشهد السنوات القادمة أيضا العديد من الاستثمارات في استغلال مواد أخرى كالباريت و المنغانيز.

وأضاف المدير العام خلال كلمة له بمناسبة الذكرى 58 لتأميم المحروقات، أنه وتطبيقا لخارطة الطريق المعتمدة من طرف وزارة الطاقة والمناجم فقد وضع مجمع سوناريم خطة عمل، أنجز الجزء الكبير منها خلال الثلاث سنوات الأخيرة. حيث ومن ضمن أهم الإنجازات توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد أهم مشروع للاستكشاف يخص 35 ولاية لتحيين الخارطة المنجمية والحصول على المعلومات اللازمة للانطلاق في تجسيد الاستثمارات الخاصة باستغلال وتثمين الثروات المنجميةالمستكشفة. حيث أن المشروع الذي كلف أكثر من 04 مليار دينار، يشهد مراحله الأخيرة و سيسمح بجلب استثمارات عديدة في قطاع المناجم.

كما أكد ذات المتحدث، أنه تم تجسيد الاستثمارات الخاصة بتثمين المواد غير الحديدية ووضعها حيز التشغيل مما سمح بتموين عدة صناعات وطنية بمواد أولية محليا ذات جودة وفق المعايير الدولية. حيث سمحت هذه الاستثمارات بتوفير مبالغ مهمة من العملة الصعبة و تشجيع الاستثمارات الصناعية و التحويلية التي تستعمل المنتجات المنجمية كمواد أولية.

بالإضافة كذلك إلى الانتهاء من دراسات الجدوى وعقود الإنجاز للعديد من المشاريع الاستراتيجية المدمجة. على غرار تثمين خام الحديد لمنجم غار جبيلات للوصول إلى تموين مصانع الصلب الوطني بالمواد الأولية لتوفير ما يفوق 2 مليار دولار و وضع الفائض من الانتاج في الأسواق العالمية. البدء في إنجاز مشروع الزنك و الرصاص بواد أميزور و تالة حمزة لإنتاج 170.000 طن من مركز الزنك سنويا و 30.000 طن من مركز الرصاص سنويا. ومشروع الفوسفات المدمج لتحويل 10 ملايين طن من الفوسفات سنويا و إنتاج ما يفوق 05 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

وأضاف صخر حرامي، أنه و تطبيقا لخطة العمل المنتهجة من طرف مجمع سوناريم ستشهد

السنوات القادمة أيضا العديد من الاستثمارات في استغلال مواد أخرى كالباريت و المنغانيز و بعض المواد النادرة لتوفير الطلب المحلي للصناعات الوطنية من مواد أولية منجمية وجلب العملة الصعبة. هذه الاستثمارات لمجمع سوناريم بخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .للوصول في سنة 2030 إلى تحقيق القفزة النوعية و الوصول إلى رقم أعمال يقارب الـ 5 ملايير دولار سنويا.