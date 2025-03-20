سوناطراك:حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك. رشيد حشيشي، على ضرورة احترام المعايير التقنية والبيئية والالتزام بالآجال المحددة لمشروع إنشاء محطة جديدة لتعزيز ضغط الغاز بغرد النص (ولاية إليزي).

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها حشيشي، يوم الاربعاء، إلى عدد من المنشآت الصناعية التابعة للمديرية الجهوية لغرد النص. مرفوقا بوفد يضم إطارات مسيرة عن المجمع. وهذا في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع الإنتاجية التابعة لمجمع سوناطراك.

وشملت هذه الزيارة عدة محطات، قام فيها بمعاينة وحدات معالجة الغاز وغاز البترول المسال والنفط بغرد النص. حسب البيان الذي اشار إلى أن الرئيس المدير العام والوفد المرافق. وقف بشكل خاص على الموقع المخصص لإنجاز مشروع إنشاء محطة جديدة لتعزيز ضغط الغاز والذي يهدف للحفاظ على مستوى إنتاج حقول غرد النص.

ويعول على هذه المحطة المستقبلية لرفع قدرات الإنتاج. حيث ستتولى المحطة ضغط إنتاج إجمالي يبلغ 40 مليون متر مكعب يوميا.

وتلقى حشيشي والوفد المرافق له في مقر المديرية الجهوية. عرضا مفصلا حول الوضعية التشغيلية للمنشآت. وكذا حول تقدم الأشغال بالمشاريع التي هي في قيد الإنجاز. حيث استمع إلى مداخلات وانشغالات مختلف المسؤولين والمهندسين العاملين بالموقع.

وتعد غرد النص من أهم المواقع في المنظومة الإنتاجية لمجمع سوناطراك، حيث تضم وحدات لمعالجة وإنتاج المحروقات. كما تشرف على استغلال 17 حقلا. من بينها حقل الحمرة أحد المواقع التاريخية في قطاع المحروقات الوطني.

وشكلت هذه الزيارة فرصة للرئيس المدير العام والوفد المرافق له للقاء عمال المنطقة الإنتاجية بغرد النص. لمشاركتهم الاجواء الرمضانية والتعبير لهم عن “شكره العميق وامتنانه الكبير لجهودهم وتفانيهم في العمل”.