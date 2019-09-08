سوناطراك.. أول عملية تصدير للغاز من حقول توات بأدرار

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الأحد، عن القيام بأول عملية تصدير للغاز من حقول توات، بأدرار.

وحسب بيان للمجمع، اليوم الأحد، فإن سوناطراك، وشريكها البريطاني، نبتون غنرجي، أعلنا البدء في تشغيل وحدة معالجة الغاز، في توات، في الـ7 من شهر سبتمبر الجاري.

ويتعلق مشروع توات الغازي، بكتلتي، 352 آ، و353، بمحيط متواجد بمنطقة توات، في أدرار.

وينتج هذا المصنع، 12.8 مليون متر مكعب، في اليوم، من الغاز الموجه للبيع.

بالإضافة إلى 1800 برميل في اليوم من المكثفات الثابتة، يضيف البيان.

ويتضمن هذا المشروع، القيام بحفر 18 بئرا منتج للغاز، وإنجاز محطة معالجة الغاز، بقدرة معالجة تبلغ 14.3 مليوم متر مكعب في اليوم.

كما يتكون المصنع، من شبكة لجمع الانتاج والتصدير، وطرق ومدرج للطائرات، وقاعدة حياة.

ويتم توصيل الغاز المنتج في المصنع، إلى خط انابيب “جي ار 5 تي ار سي” للنقل، عبر أنابيب تمتد على 48 كلم.

وطور حقل توات، من طرف مجمع سوناطراك، بنسبة 35 بالمائة، وشريكها البريطاني بنسبة 65 بالمائة.

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