سوناطراك: إرتفاع صادرات الجزائر من الغاز في الثلاثي الأوّل.. وإيطاليا تشكّل الوجهة الأولى

سجلت الجزائر قفزة معتبرة في صادراتها من الغاز خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، بفضل زيادة الإنتاج المقترنة بتعزيز طلبات الزبائن والمتعاملين.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فقد شكلت إيطاليا، خلال الثلاثي الأوّل من العام الحالي، الوجهة الأولى لصادرات الجزائر من الغاز.

وقدر حجم الصادرات 6.4 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 109 بالمائة مقارنةبسنة 2020.

وأضاف البيان، أن الجزائر عززت موقعها كـثاني ممون لإيطاليا بالغاز، باستحواذها على حصة بهذه السوق بلغت 35 بالمائة.

وتأتي في المرتبة الثانية شبه جزيرة إيبيريا “إسبانيا والبرتغال” بحجم صادرات، قدر خلال الثلاثي الأول من عام 2021، بقيمة 4.3 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 122 بالمائة.

وأوضح المصدر، أن الجزائر قد حافظت على مكانتها بصفتها الممون الأول بالغاز في هذه السوق الاستراتيجية.

وأشار إلى أن صادرات الجزائر من الغاز تمكنت من الوصول إلى الأسواق التقليدية الأخرى لسوناطراك في البحر المتوسط، وكذا بعض الدول الآسيوية مثل الصين وبنغلاديش.