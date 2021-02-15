سوناطراك: إرتفاع عمليات التكرير بنسبة 7.4 بالمائة سنة 2020

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سوناطراك: إرتفاع عمليات التكرير بنسبة 7.4 بالمائة سنة 2020
بقلم أمينة داودي

كشفت مؤسسة سوناطراك، أن عمليات التكرير لسوناطراك، إرتفعت بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

خاصة من حجم البترول والنفط المكثفات المعالج، ليرتفع بذلك من 27.2 مليون طن إلى 29.1 مليون طن.
وأضافت سوناطراك في بيان لها، أن عمليات التكرير بلغت مستويات ممتازة في إنتاج المواد البترولية.

وقد حققت مستويات قياسية في إنتاج المازوت بـ 9.5 مليون طن ومن البنزين 3,4 مليون طن.
وأوضحت، أن إرتفاع وتيرة الإنتاج بمصفاة الجزائر العاصمة، ساهم بشكل ملحوظ في توقيف إستيراد المازوت منذ شهر مارس 2020.

كما تم توقيف إستيراد البنزين منذ شهر أوت من نفس السنة.
وأعلنت سوناطراك، أنها تمكنت ولأول مرة منذ عشر سنوات، من تصدير كميات من البنزين والمازوت.


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