سوناطراك: إستيراد 6 مولدات أكسجين

إستوردت شركة سوناطراك 6 مولدات أكسجين جديدة بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. في إطار إلتزامات الشركة لمرافقة الجهود الوطنية من أجل مكافحة فيروس كورونا وتوفير مادة الأكسجين الحيوية.

وتندرج هذه العملية حسب بيان لشركة سوناطراك، ضمن برنامجها المسطر لإقتناء 10 مولدات أكسجين حيث تم استيراد 4 منها خلال شهر أوت الفارط. وتم وضعها حسب توصيات وزارة الصحة تحت تصرف مستشفيات عمومية بأدرار، غرداية، سيدي بلعباس، سطيف، تلمسان، البليدة، غليزان والعاصمة.

وأضاف البيان أن سوناطراك، تساهم في توفير هذه المادة الحيوية عن طريق منشآتها ووحداتها المتخصصة في إنتاج مادة الأكسجين. والتي تسهر على العمل دون انقطاع لتوفيرها لفائدة مختلف المصالح الاستشفائية.

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