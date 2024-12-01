سوناطراك: إعادة تشغيل مركب معالجة الغاز “ألرار” بإليزي في “أقرب الآجال”

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي،أن المجمع يعمل حاليا على إعادة تشغيل في “أقرب الآجال” مركب معالجة الغاز “ألرار”.الذي تعرض الأربعاء الفارط لحريق على مستوى خط الإنتاج رقم1، وذلك باللجوء إلى تشغيل الخطوط الثلاثة السليمة للمكمن.

وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به حشيشي، أمس السبت، على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها لمتابعة الإجراءات الميدانية المتخذة. على مستوى المركب الواقع بمنطقة الإنتاج “السطح” بولاية إيليزي. لمعاينة موقع الحادث. الذي لم يخلف أي خسائر بشرية.

وفي هذا الإطار، أوضح حشيشي أن “الأولوية بالنسبة للفرق التقنية العاملة في الموقع هو ضبط سلامة كل السلاسل المشتركة بالنسبة للإنتاج. والتأكد من سلامتها لإعادة تشغيل الخطوط الثلاثة الأخرى للمركب في أقرب الآجال”. مبرزا “أن التدابير التي تم تنفيذها تهدف إلى عزل الخط المتضرر. بشكل كامل، عن الخطوط الأخرى”.