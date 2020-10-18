سوناطراك.. إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة بجامعة ورقلة

ساهمت سوناطراك، رفقة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث، في اقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة على مستوى جامعة “قاصدي مرباح” بورقلة.

وحسب بيان لمؤسسة سوناطراك، يرمي هذا المشروع العلمي، إلى تثمين البحوث العلمية والأعمال الابتكارية المختلفة، وتجسيدها.

ويأتي ذلك، من خلال مرافقة حاملي المشاريع الابتكارية لانشاء مؤسسات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة.

وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، إن لسوناطراك، رؤية لمواكبة ومرافقة المؤسسات الناشئة بفتح المجال أمامها وإعطائها الفرصة للبحث معا في مشاريعها وتطويرها.