سوناطراك: إقتصاد 30 مليون أورو بفضل إستعمال قطع الغيار الميكانيكية المحلية

تمكن مجمع سوناطراك من إقتصاد أكثر من 30 مليون أورو منذ سنة نتيجة إستعمال المنتوج الوطني من قطع الغيار الميكانيكية.

وقال نصر الدين فتوحي، نائب الرئيس المدير العام لذات المجمع مكلّف بنشاط التمييع والفصل، خلال لقاء مع الصحافة على هامش فعاليات الطبعة الثالثة لأيام الصناعة المنظمة من قبل مجمّع سوناطراك، أن مجمع سوناطراك فخور اليوم بالمستوى الذي بلغته المؤسسات الوطنية في التحكم في نوعية المنتوج و جودته في مجال صناعة قطع الغيار التي يحتاجها المجمع”.

وأضاف ذات المسؤول، بأن “المستوى العالي الذي بلغته الشركات الوطنية العمومية والخاصة في إنتاج قطع الغيار ساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. من خلال التوقف عن إستيراد هذه القطع واستعمال تلك المنتجة محليا. مما سمح بالتقليص من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة”.

وقال فتوحي، أن التحكم في إنتاج قطع الغيار محليا سيسمح بتلبية احتياجات مجمع سوناطراك بشكل أمثل. بما يساهم في التقليص بشكل ملموس من حجم فاتورة الاستيراد. موضحا أن توجهات المجمع في هذا الشأن بدأت سنة 2020 بتطوير المنتوج المحلي. عن طريق التعرف على قدرات النسيج الصناعي بالجزائر في مجال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية”.

كما أشار إلى أن المتعاملين الذين تم الالتقاء بهم في فيفري 2022. أصبحوا اليوم بعد سنة شركاء يصنعون قطع غيار ذات جودة عالية. بعد أن كنا نستوردها و أصبحت قطع الغيار هذه تستعمل في ماكنات سوناطراك و وحداتها الإنتاجية دون أي تخوف. بعد أن أضحت هناك ثقة متبادلة بين الطرفين. مردفا أنه “بعد أن أثبتت الشركات الوطنية قدراتها و مستواها العالي من خلال إنتاج قطع غيار ذات جودة و نوعية مثل تلك المستوردة من الممولين الأصليين. سيتم الانتقال بكل ثقة خلال 2023 نحو تصنيع قطع أخرى إلكترونية و كهربائية و أخرى ذات تعقيد كبير”.

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