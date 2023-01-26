سوناطراك: استرجاع 15 بئرا وحفر 3 آبار غاز جديدة بحاسي الرمل

كشف مجمع سوناطراك، عن استرجاع 15 بئرا كانت غير مستعملة أو كانت تستعمل في حقن الغاز وحفر 3 آبار جديدة بحاسي الرمل.

وقام الرئيس المدير العام لسونطراك، توفيق حكار الأمس رفقة فريق من الإطارات المسيرة للمؤسسة بزيارة عمل للمديرية الجهوية لحاسي الرمل التابعة لنشاط الإستكاف والإنتاج.

وجاءت هذه الزيارة، حسب بيان للمجمع، للوقوف على مدى تقدم اشغال تقييم وتطوير مكمن LD2 الكربوناتي، والتي تعرف تقدما ملحوظا.

وتم لحد الساعة استرجاع 15 بئرا كانت غير مستعملة أو كانت تستعمل في حقن الغاز وحفر 3 آبار جديدة.

وأعطت عمليات تحفيز الآبار نتائج معتبرة من حيث الإنتاج الذي بلغ مستوى يقدر ب3,7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الغني بالمكثفات.

وسيبلغ حدود 8 مليون متر مكعب في اليوم قبل نهاية الثلاثي الأول و15 مليون متر مكعب في اليوم مع نهاية السنة الجارية.

وخلال هذه الزيارة قام الرئيس المدير العام بمعاينة تشغيل بئر HR124 مكرر الذي كان في وضعية ركود.

حيث تم إنعاشه من جديد بعد عمليات صيانة وتحفيز التي باشرتها المديرية الجهوية لحاسي الرمل. في إطار البرنامج المسطر لنشاط الإستكشاف و الإنتاج لاستغلال مكامن LD2 بأقل تكلفة.

كما قام الرئيس المدير العام بتدشين مركب إداري جديد يتضمن عشرة أجنحة إدارية ويتربع على مساحة 29161 متر مربع.

ويضم هذا الفضاء الإداري 224 مكتب والمجهز بأحدث المعدات، وسيسمح بتوفير الظروف الملائمة للعاملين بمختلف مصالح المديرية الجهوية لحاسي الرمل.

وخلال هذه الزيارة، اجتمع الرئيس المدير العام مع إطارات المديرية الجهوية لحاسي الرمل. لدراسة مستوى أداء المديرية والوقوف على درجة تقدم المشاريع المسجلة بالمنطقة.