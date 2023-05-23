سوناطراك: الإفراج عن نتائج مسابقة التوظيف واختيار 165 مرشحا

أعلن مجمع سوناطراك أنه تم الإفراج عن نتائج المسابقة التي نظمت بولاية إليزي، وتم اختيار 165 مرشحا.

وحسب بيان لسوناطراك، فإن كافة المشاركين في مسابقة الإنتقاء المنظمة بولاية إليزي في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023. على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين محمد خماية بإن أمناس. قد تم الإفراج على نتائج المسابقة التي أسفرت عن اختيار 165 مرشحا. وفقا لترتيب الجدارة للمرحلة النهائية بعد استكمال الملفات الإدارية والفحص الطبي.

وأضافت سوناطراك أن مسابقة الاختيار المنظمة بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية شارك فيها 592 مترشح. من بين 702 مستدعى من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC أي بنسبة مشاركة قدرت بــ84 بالمائة.

أما بالنسبة للمناصب المتبقية والمقدرة بـ 34 منصب، والتي لم تحضى بمترشحين يستوفون شروط المسابقة. سيتم إسنادها إلى احتياجات خطة التوظيف القادمة الخاصة بولاية إليزي.

كما تمنت سوناطراك التوفيق للناجحين وتدعوهم للتوجه إلى منشآت التعيين وفق القوائم المنشورة بوكالة التشغيل لمباشرة عمليات التنصيب والشروع في العمل. كما تجدّد سوناطراك إلتزامها الكامل بضمان تكافؤ الفرص والشفافية في مسابقات الانتقاء.

ودعت مديرية الاتصال بسوناطراك لمتابعة فعاليات هذه المسابقة المنظمة بولاية إليزي عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Iv3Pt6