سوناطراك.. الإمضاء على وثيقة إعلان تكريس سياسة المساواة وتكافؤ الفرص
قام الرئيس المدير العام توفيق حكار، لـ “سوناطراك”، اليوم الأربعاء، بالإمضاء على وثيقة “إعلان تكريس سياسة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجمع”. وهذا مع الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء بهدف ترقية وحماية العمل النسوي.
وجاء الإمضاء على الوثيقة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس 2023 مجمع سوناطراك. كما تقدم حكار بتحية احترام و تقدير إلى كل النساء الجزائريات.
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كما أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات، على حفل تكريمي على شرف نساء رائدات، متفوقات ومتميزات أثبتنّ جدارتهنّ في العديد من المجالات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
-ليلى حوتي بروفسور في علم الاوبئة تعلم في مركز مكافحة السرطان في وهران.
-زهية كعبوش استاذة التعليم العالي في الكيمياء العضوية.
-المقدم باية قرت أستاذة في طب أمراض الكلى. تعمل بالمستشفى المركزي للجيش كرئيس وحدة تصفية الكلى.
-العقيد سعاد ناصري مديرة بالمديرية العامة للحماية المدنية.
-بنة مسعودي ناسخة للمصحف الشريف للقرآن الكريم بتقنية البرايل
-فاطمة محفوظي مشرفة على مشروع للنسيج في
-رفعت زينو مديرة مؤسسة للمبيدات الطبيعية.
-بريزة برزاق صحفية بالقناة الوطنية.
-زليخة بونار روائية ومستشارة ثقافية.
-دنيا بوغنبوز مديرة مؤسسة خاصة بروبوتيك الأطفال.
في حين، أسدت وزيرة التضامن، بإسم المرأة الجزائرية، جميل عبارات الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية، لما يوليه من اهتمام ورعاية بترقية مكانة المرأة ودعم تنوع إبداعاتها بتطلعات تعكس طموحاتها.
كما قالت الوزيرة، في كلمة لها على هامش تكريم رئيس الجمهورية لنساء رائدات في عديد المجالات: “اليوم مناسبة هامة لإحياء المرأة الجزائرية عيدها العالمي بشعار يعكس مدى انخراطها في تحقيق مسعى التنمية المستدامة. وبمؤهلات تجعلها تفتخر بجزائريتها”.
وذكرت كوثر كريكو، بالمكتسبات الدستورية التي عززت مكانة المرأة في مجال التمكين السياسي. والمشاركة في الانعاش الاقتصادي والسعي إلى تجسيد مبدأ المناصفة في تولي المسؤوليات. مع إقرار حمايتها من جميع أشكال العنف. وجاء ذك بموجب ترسانة قانونية تتماشى وثوابتها الوطنية والتزاماتنا الدولية.