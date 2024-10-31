سوناطراك.. التوقيع على الإعلان العام لسياسة الصحة والسلامة والبيئة

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الخميس، بالتوقيع على الإعلان العام لسياسة الصحة والسلامة والبيئة للمؤسسة.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة، بحضور الإطارات المسيرة للشركة.

وحسب بيان مجمع سوناطراك، فإن هذا الإعلان يأتي ليؤكد من جديد التزام سوناطراك بتحقيق أفضل المعايير في مجالات الصحة والسلامة وحماية البيئة من خلال مبادئ متعددة. بهدف بلوغ التميز في هذه المجالات من أجل خلق القيمة المضافة وتلبية تطلعات كل الأطراف المعنية.

وأوضح المصدر نفسه أن الرؤية الجديدة لسوناطراك في مجال الصحة والسلامة والبيئة ترتكز على ثلاث قيم أساسية. هي: صحة وسلامة الإنسان، أمن الممتلكات والمنشآت، وحماية البيئة.

ولتطوير هذا النهج المبتكر وضمان نجاح سياستها في مجال الصحة والسلامة والبيئة. ستعمل سوناطراك بالتعاون الوثيق مع الأطراف الفاعلة للحد من تأثير أنشطتها على البيئة في مواقع عملها. يضيف البيان.