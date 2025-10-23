سوناطراك: التوقيع على عقد لتكوين عمال الشركة الموريتانية للمحروقات

وقّع مجمع سوناطراك، أمس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على عقد مع الشركة الموريتانية للمحروقات. يهدف إلى تعزيز كفاءات عمال الشركة الموريتانية في مجال التسيير والمهن المشتركة.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع العمومي، فإن التوقيع على هذا العقد تم من طرف مديرة أكاديمية سوناطراك للمناجمنت، سعاد عبد الله. ونائب الرئيس المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، طالب خيار. بحضور المدير التنفيذي للموارد البشرية بسوناطراك، إسماعيل علاطو، ومدير المعهد الجزائري للبترول، محمد خوجة.

ويهدف هذا العقد إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الشركتين وتشجيع تبادل الخبرات. بما يسمح للشركة الموريتانية للمحروقات بالاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها سوناطراك، وذلك عبر مسارات تكوينية لفائدة عمال الشريك الموريتاني بفضل تكوين مخصص ومصمم وفق احتياجات الشركة. كما يندرج التوقيع على هذا العقد في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وموريتانيا في مجال تطوير الكفاءات والتكوين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور