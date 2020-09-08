سوناطراك.. التوقيع على 9 إتفاقيات شراكة مع شركات وطنية

أمضت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، على تسع إتفاقيات شراكة مع عدد من الشركات الوطنية.

توقيع الإتفاقية بين شركة سوناطراك والشركات الوطنية يأتي بهدف إنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة، خاصة في مجال إنجاز مشاريع نقل المحروقات.

الإتفاقيات الموقع عليها تمتد الى غاية سنة 2020 وتدخل في إطار دعم الشركات الوطنية وترقية الإمكانيات المحلية.

وتم التوقيع على الإتفاقيات مع عدد من فروع سوناطراك وشركات تابعة لمجمع كوسيدار.

وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 60 مليار دينار جزائري ومن شأنها خلق 3000 منصب شغل.