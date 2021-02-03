سوناطراك: الجزائر أوّل مورّد للغاز في إسبانيا والثانية في إيطاليا سنة 2020

عزّزت الجزائر مكانتها كأوّل مورّد للغاز في إسبانيا وثاني مورّد للغاز في إيطاليا سنة 2020.

وحسبما أعلنت عنه سوناطراك، فقد صدّرت الجزائر إلى إيطاليا 14.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 12 بالمائة.

كما ارتفعت حصتها في السوق إلى مستوى 22 بالمائة سنة 2020 مقابل 18 بالمائة سنة 2019. في العام السابق.

وعززت الجزائر موقعها كثاني أكبر مورد للغاز في السوق الإيطالية على الرغم من انخفاض الواردات الإيطالية للغاز سنة 2020.

كما سجلت إنخفاضا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 66 مليار متر مكعب، ويرجع الإنخفاض إلى جائحة كورونا.

كما عززت الجزائر مكانتها كأوّل مورد للغاز لإسبانيا في عام 2020 بحجم تصدير 9.6 مليار متر مكعب “جزء منها مخصص للبرتغال”.

للإشارة فإن واردات إسبانيا من الغاز تراجعت بنحو 13.5 بالمائة سنة 2020 مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 32.6 مليار متر مكعب.

وقد تم نقل الغاز عبر خطوط أنابيب Medgaz و GME إلى إسبانيا، وGEM إلى إيطاليا وناقلات الغاز الطبيعي المسال.