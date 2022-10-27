سوناطراك الجزائر توقع 5 عقود.. منها انجاز مصنع لاستخلاص غاز البترول المسال

وقع مجمع سوناطراك، خلال حفل نظم على مستوى مديريتها العامة، 5 عقود مع عدد من الشركات الوطنية من بينها شركات مبتكرة وناشئة. كما شهد هذا الحفل توقيع عقدي تطوير بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع كل من الشركتين الإيطاليتين “تكتيمونت” و”ارکاد”.

كما تم توقيع، عقد مع شركة “تكليمونت” الإيطالية لإنجاز مصنع، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء ، لاستخلاص غاز البترول المسال. وهذا بقيمة تعادل 56 مليار دينار جزائري، ويهدف لتطوير حقل المحروقات “غرد الباقل”. في حين، تبلغ قدرة المعالجة المتوقعة لهذا المصنع 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب. مما سيسمح بإنتاج 1000 طن في اليوم من غاز البترول المسال و300 طن يوميا من المكثفات. و8.7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز. وتقدر مدة إنجاز هذا المصنع بـ36 شهرا.

ووقّع فرع سوناطراك “المؤسسة الوطنية للقنوات”، يتعلق بإنجاز خط أنابيب بقطر 14 بوصة على مسافة 65 كلم ، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء. سيسمح بنقل غاز البترول المسال الذي سينتجه هذا المصنع نحو شبكة نقل غاز البترول المسال “LR1” بحاسي مسعود.

سوناطراك: انجاز الخط خلال 20 شهرا بقيمة 9.9 مليار دينار

ومن المتوقع إنجاز هذا الخط خلال 20 شهرا بقيمة تعاقدية تبلغ 9.9 مليار دينار جزائري. فضلا عن ذلك، وبغرض مواصلة جهود تطوير المحروقات، وقع المجمع الغازي تين فوي تينكورت (شراكة سوناطراك- توتال إنيرجي) عقدا مع شركة “أركاد ” الإيطالية. حيث يتعلق بإنجاز وحدة جديدة للضغط المنخفض وشبكة تجميع تسمح بربط 24 بئراً جديدة منتجة بالمصنع الحالي. وكذا تجديد المرافق القائمة، وهذا بصيغة الهندسة، الإمداد، البناء وإدارة البناء. أين سيسمح هذا المشروع بالحفاظ على عتبة الإنتاج عند مستوى 11 مليون متر مكعب يوميا. ويعادل المبلغ المخصص له 24 مليار دينار جزائري لمدة إنجاز تقدر بـ 34 شهرا.

من جانب آخر، ودعما لسياسة ترقية أداة الإنتاج الوطني التي تبنتها سوناطراك، تم خلال المناسبة توقيع 3 عقود أخرى. لتوريد المعدات مع شركات مبتكرة ومؤسسات ناشئة. حيث تسمح هذه العقود لشركة سوناطراك باقتناء معدات خاصة بوحدات معالجة المحروقات من شركات جزائرية مبتكرة تمكنت من تصنيع هذه المعدات محليا. والتي كانت تستورد بالعملة الصعبة سابقا. من شركات جزائرية وحدة معالجة غاز البترول المسال بحاسي مسعود ( GPL2 ) بمبلغ يقدر بـ 140 مليون دينار .

وبهذا الخصوص تم منح عقد للشركة الناشئة “جانصول” لتصميم وتصنيع وتركيب معدات فصل بطابقين. على مستوى وحدة معالجة غاز البترول المسال بحاسي مسعود (GPL2) بمبلغ يقدر بـ 140 مليون دينار.

كما تم منح عقدين لتصميم وتصنيع وتوريد معدات فصل ثلاثية السوائل عالية ومنخفضة الضغط تستفيد منها وحدة معالجة الغاز بـ”تين فوي تبنكورت”. وهذا لكل من المؤسسة الوطنية للأنشطة العامة للصناعة والمؤسسة الوطنية لصناعة الهياكل المعدنية والنحاسية. بمبلغ يعادل 69 مليون دينار جزائري لكل منهما.

في الأخير، شهد الحفل توقيع عقد بين سوناطراك والفرع التابع لها “الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء”. يتعلق بإنجاز قاعدة حياة مخصصة لإيواء العاملين بمحطة الضخ قيد الإنجاز بغرد شڤة بحاسي مسعود.

وتتراوح طاقة الاستيعاب بهذه القاعدة بين 82 و120 سرير. وتقدر مدة إنجاز هذه المنشأة بـ 24 شهرا بقيمة تعاقدية تبلغ 3.4 مليار دينار جزائري.