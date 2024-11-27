سوناطراك: الجزائر ملتزمة بالإنتقال الطاقوي المستدام

أكد خنفر يوسف، المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك، إلتزام الجزائر بالإنتقال الطاقوي المستدام. مشددا على أهمية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر كحلول أساسية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتزايد الطلب على الطاقة وتغير المناخ.

وشاركت شركة سوناطراك في النسخة الرابعة عشر من “المعرض الدولي للطاقات المتجددة. طاقات المستقبل والتنمية المستدامة”، “ERA 2024”. المنظم بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” في ولاية وهران، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.

كما يشكّل هذا المعرض منصة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الطاقات المتجددة وللتطرق إلى آخر ما وصل إليه المتعاملون في هذا الميدان. خاصة فيما يتعلق بالابتكارات وإيجاد الحلول المستدامة في مجال التحول الطاقوي والتقليص من البصمة الكربونية للنشاطات الصناعية.

وخلال افتتاح معرض ERA 2024، قدم خنفر يوسف، المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك، نيابة عن رشيد حشيشي. الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، مداخلة أكد خلالها التزام الجزائر بالانتقال الطاقوي المستدام. مشددا على أهمية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر كحلول أساسية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتزايد الطلب على الطاقة وتغير المناخ.

كما نوّه بدور الغاز الطبيعي كمصدر طاقة انتقالي، حيث يلعب دورا محوريا في تقليل الانبعاثات مقارنة بالفحم والنفط. وتعمل سوناطراك. وفقًا لخارطة الطريق الوطنية، على تنفيذ مشاريع طموحة تستفيد من الموارد الطبيعية الهامة للجزائر. ومن بنيتها التحتية المتطورة لتنمية الطاقة المتجددة. بالإضافة كذلك إلى إزالة الكربون الناتج عن النشاطات الصناعية. بهدف وضع الجزائر في موقع الريادة في هذا المجال.

وعلى هامش هذا المعرض، شاركت سوناطراك خبرتها عبر عدة مداخلات تقنية تمحورت أساسا حول مشاريعها المستقبلية في مجال الانتقال الطاقوي.

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