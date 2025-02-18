سوناطراك: الجزائر يمكنها إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة واليابان مستعدة للإستثمار

أبرز الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أن الجزائر تتمتع بإمكانيات طبيعية تمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر باقل تكلفة، منا أعرب الوفد الياباني عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، استعداده للاستثمار في الجزائر، مجددا اهتمام الشركات اليابانية بالسوق الجزائرية.

وجاء هذا خلال استقبال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بمقر المديرية العامة للشركة. وفدًا عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، برئاسة مديرها العام أكيهيكو آكي تامورا. وذلك بحضور سعادة سفير اليابان لدى الجزائر سوزوكي كوتار إلى جانب إطارات مسيرة عن مجمع سوناطراك. حيث كان أكيهيكو آكي تامورا مرفوقا، خلال هذا اللقاء، بأكثر من عشرين ممثلا عن شركات يابانية. بالإضافة إلى عدد من المستثمرين، وفقا لبيان سوناطراك.

وخلال اللقاء، نوه الطرفان بعمق العلاقات التي تجمع الجزائر واليابان على وجه العموم. وبين سوناطراك ومؤسسات يابانية التي تجسدها الشراكات القائمة بينهم، لا سيما تلك التي رافقت سوناطراك. في انجاز مشاريع كبرى وحيوية على غرار مشروع تعزيز الانتاج لحقل حاسي رمل ومصفاة أرزيو.

وحسب بيان لسوناطراك، تمحورت المحادثات بين الجانبين حول تعزيز سبل التعاون وتوسيعه. من خلال استكشاف الفرص المتاحة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد. كما شكل مشروع تطوير الهيدروجين الأخضر. في الجزائر محط اهتمام ممثلي الشركات اليابانية الحاضرة.

وبهذا الخصوص أبرز حشيشي أن الجزائر تتمتع بإمكانيات طبيعية تمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر باقل تكلفة. كما أعرب الوفد الياباني عن استعداده للاستثمار في الجزائر، مجددا اهتمام الشركات اليابانية بالسوق الجزائرية.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفين على تنظيم لقاءات واجتماعات بينهما، بهدف تعميق المشاورات ومناقشة مشاريع قابلة للتجسيد، والتي يمكن أن تترجم الفرص المتاحة على أرض الواقع، إلى جانب إقامة شراكات واستثمارات لجلب المنفعة المتبادلة.

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