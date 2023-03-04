سوناطراك.. الجلفة والأغواط  تستفيدان من برنامج الاستثمار الاجتماعي

قامت سوناطراك الأسبوع الفارط، بالإمضاء على اتفاقيات استثمار اجتماعي بكل من ولايتي الجلفة والأغواط. في إطار البرنامج المسطر لتنمية المناطق المعزولة المبرمجة على مستوى 37 ولاية.

فبولاية الجلفة تم يوم 28 فيفري 2023 الإمضاء على اتفاقية تمويل مشروع إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين بلدية البيرين وضاية اللبن. وهي طريق تعاني من درجة جد متقدمة من الإهتراء.

وبرنامج الاستثمار الاجتماعي سطر تمويل هذا المشروع الجواري ذو المنفعة العامة. للمساهمة في فك العزلة والتخفيف على ساكنة المنطقة.

كما كانت الاتفاقية الثانية مع مديرية الموارد المائية للولاية الأغواط. وجرت مراسمها يوم الفاتح من مارس السنة الجارية. بمقر ولاية الأغواط.

في حين، تهدف إلى تمويل مشروع إعادة الاعتبار لقناة ضخ المياه المستعملة بمحطة الخنق. الواقعة بمنطقة الخنيقة. كما ستساهم العملية في معالجة المياه المستعملة لإعادة استخدامها في أغراض متعددة أخرى تستفيد منها ساكنة المنطقة. ومشاريع جوارية يتبناها برنامج الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك، لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة تساهم في خلق ديناميكية تنموية بالمناطق المعزولة .