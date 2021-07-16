سوناطراك: الدراسات الهندسية لمشروع إنتاج “البوليبروبيلان” بأرزيو بلغت 86 بالمائة

كشف مجمع سوناطراك، أن نسبة تقدم الدراسات الهندسية للمشروع البتروكيمياوي لإنتاج “البوليبروبيلان” الذي سيقام في المنطقة الصناعية لأرزيو بلغت نسبة 86 بالمائة.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، قام في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الهيكلية التي أطلقتها سوناطراك لعصرنة تسيير عملياتها وإدارة مواردها وإنجاز مشاريعها. بزيارة تفقدية لورشات العمل المشرفة على تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية، بوهران. و التي تخص إطلاق نظام المعلومات المتكامل وتحديث أنظمة تسيير الموارد البشرية

وأضاف البيان، أنه شارك في هذه الورشات حوالي 250 إطار بالنسبة للمشروع الأول. و280 إطار بالنسبة للمشروع الثاني. وهي نخبة من كفاءات مجمع سوناطراك. حيث عاين حكار تقدم الدراسات الهندسية للمشروع البتروكيمياوي لإنتاج البوليبروبيلان الذي سيقام في المنطقة الصناعية لأرزيو. مشيرا إلى أن نسبة تقدم الدراسات بلغت 86 بالمائة