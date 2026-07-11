سوناطراك: الرئيس المدير العام يؤكد على أهمية الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة بمنشآت الإنتاج

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، على الأهمية “القصوى” للالتزام الصارم بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة على مستوى منشآت الإنتاج.

وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجمع العمومي، جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادته الخميس الماضي إلى مصفاة أرزيو بولاية وهران. عقب الحادث الذي وقع على مستوى وحدة التعبئة الوحدوية للزيوت النهائية سعة 5 لترات 3900. بهدف الوقوف ميدانيا على الوضع والاطلاع عن كثب على ملابسات الحادث.

وخلال معاينته لموقع الحادث، وقف داودي على فعالية إجراءات التدابير الاستعجالية التي تم تسخيرها وكذا جودة التنظيم المعتمد. فضلا عن سرعة استجابة فرق التدخل وكفاءتها في التعامل مع الحادث.

وبالمناسبة، أكّد الرئيس المدير العام للمجمع على “الأهمية القصوى للالتزام الصارم بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة على مستوى منشآت الإنتاج. معربا في الوقت ذاته عن بالغ شكره وتقديره لجميع فرق التدخل والإطارات التقنية للمصفاة وكافة الفاعلين الذين ساهموا في التحكم في هذا الحادث والسيطرة عليه”.

وكانت مصفاة أرزيو قد سجلت الخميس الماضي، على الساعة الثانية و30 دقيقة صباحا. حادثا على مستوى وحدة التعبئة الوحدوية للزيوت النهائية سعة 5 لترات 3900.

وبفضل “التسخير الفعال لوسائل مكافحة الحرائق التابعة للمصفاة وتفعيل مخطط المساعدة المتبادلة وتعبئة الإمكانيات التابعة لمركز القيادة التكتيكية بأرزيو. مدعومة بتدخل مصالح الحماية المدنية. تمت السيطرة الكاملة على الحادث في حدود الساعة الرابعة و40 دقيقة صباحا”.

وأكد بيان سوناطراك، “عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، في هذا الحادث، كما لم تتأثر وحدات الإنتاج المجاورة، التي تواصل نشاطها بشكل عادي”.