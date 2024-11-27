سوناطراك: السيطرة على حريق “ألرار”.. ولا تذبذب في الشحنات الموجهة للعملاء

أعلن مجمع سوناطراك، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمركب “ألرار” لمعالجة الغاز في إليزي.

وجاء في البيان، أنه “إثر اندلاع حريق على الساعة الواحدة صباح اليوم، على مستوى مركب معالجة الغاز “ألرار”، ولاية إليزي، تمكنت فرق التدخل من السيطرة سريعا على النيران التي نشبت في الخط رقم-1-. ولقد تم عزل هذا الخط تماماً عن الخطوط الثلاثة الأخرى التابعة لمركب معالجة الغاز “ألرار” بسطح، ولاية إليزي.”

وأكد المجمع أن هذا الحادث لم يؤثر على الحجم الإجمالي لإنتاج الغاز بسوناطراك، كما لم تشهد الشحنات الموجهة إلى العملاء الوطنيين والدوليين أي تذبذب.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد إطلاق الإنذار، وبفضل يقظة أعوان سوناطراك، تم تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة على الفور (PAM)، وهو نظام تعاون بين وحدات الشركة لإدارة الطوارئ والأزمات، تم إرسال الإمدادات إلى مكان الحادث انطلاقا من مواقع الإنتاج لقطب إن أمناس.

كما أوفدت سوناطراك فريقا من الخبراء إلى هذا المركب من أجل وضع خطة للعودة إلى الوضع الطبيعي.

وللتذكير فإن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب هذا الحادث.